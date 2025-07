PF prende comerciante de notas falsas na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/RJ. Nesta sexta-feira (18/7), a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem que postava encomendas contendo dinheiro falso em agência dos Correios, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O investigado foi flagrado no interior da agência dos Correios postando 81 encomendas com notas falsas de 20, 50, 100 e 200 reais, totalizando R$ 80 mil.

As encomendas tinham destinatários em dezenas cidades, em todas as regiões do Brasil, que também serão investigados.

Diante do fatos, o homem, juntamente com as notas e objetos apreendidos, foi encaminhado à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para lavratura do auto de prisão em flagrante. Ele foi encaminhado ao sistema prisional do estado, em que permanecerá à disposição da Justiça e poderá responder por introduzir moeda falsa em circulação.

