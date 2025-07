PF prende cinco por tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo

Guarulhos/SP. A Polícia Federal, em ações realizadas no último fim de semana (26 e 27/7), prendeu cinco pessoas por tráfico internacional de drogas, apreendeu mais de 26 kg de entorpecentes e cumpriu uma ordem judicial de apreensão de passaporte no Aeroporto Internacional de São Paulo.

As prisões por tráfico envolveram um passageiro vindo do México, flagrado com 6 kg de droga em fundos falsos, e outros quatro que embarcariam para a França. Destes, três haviam ingerido cápsulas com o entorpecente, e uma passageira transportava a substância em um fundo falso na bagagem.

Em outra ação, em cooperação com a Receita Federal, foram apreendidos mais de 20 kg de droga no interior de uma mala abandonada, proveniente do Canadá.

Também foi cumprida a ordem judicial para apreensão do passaporte de um passageiro.

Os detidos que ingeriram a droga foram encaminhados a um hospital para expelir o material em segurança, sob escolta. Todos os presos foram apresentados à Justiça Federal e poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas. No caso da mala apreendida, foi instaurado inquérito para apurar a responsabilidade.

Comunicação Social da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos

Superintendência da Polícia Federal em São Paulo

