PF prende chileno procurado pela Interpol em SP

São José dos Campos/SP – A Polícia Federal prendeu, na tarde dessa terça-feira (20/06), um cidadão chileno, que se encontrava na lista da Difusão Vermelha da Interpol.

A localização e prisão do estrangeiro foi realizada com o apoio de equipe da Ronda Ostensiva Municipal – ROMU, grupamento especializado da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos, em ação resultante da integração entre as forças de segurança federal e municipal.

O preso, de acordo autoridades chilenas, é acusado do cometimento do crime de homicídio qualificado, na cidade de São Clemente, no ano de 2019.

O Pedido de Prisão Preventiva para fins de Extradição foi formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol, em Brasília/DF, com base nas informações da Difusão Vermelha incluídas pelas autoridades do Chile.

O Mandado de Prisão Preventiva para fins de Extradição, expedido pelo Supremo Tribunal Federal, foi devidamente cumprido e, após as formalidades, o extraditando será encaminhado ao sistema prisional até a extradição definitiva para o Chile.

Comunicação Social da Polícia Federal em São José dos Campos

(12) 3202-7113

Fonte: Polícia Federal