PF prende casal por tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Fortaleza

Fortaleza/CE. A Polícia Federal prendeu em flagrante, na noite desta terça-feira (26/9), dois passageiros que tentavam transportar cocaína ocultada em cápsulas engolidas, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza/CE. Os indivíduos iriam embarcar em voo com destino à França.

A ação se deu durante fiscalização de rotina da PF no âmbito aeroportuário. Na ocasião, os sujeitos foram presos por tráfico internacional de drogas e encaminhados a um hospital para expelir as cápsulas ingeridas.

Após os procedimentos no hospital, a dupla ficará à disposição da Justiça, enquanto as investigações pela PF continuarão com o objetivo de apurar a participação de outras pessoas no crime.

Outros dois indivíduos que foram presos em flagrante na última sexta-feira (22/9) ao tentarem embarcar para a França com cápsulas de drogas ingeridas, ainda estão internados no hospital tentando expelir os entorpecentes.

Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará

(85) 9.9972-0194

Fonte: Polícia Federal