PF prende casal por furto em sala de embarque de aeroporto internacional

Belo Horizonte/MG – Na manhã de hoje, 28/2/2020, a Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais, prendeu um casal por furto realizado em sala de embarque do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte/MG.

O fato ocorreu após o desmaio de uma mulher, que se preparava para embarcar em voo com destino ao estado do Rio de Janeiro. Com a queda, seus pertences também foram ao chão. Conforme relatado no boletim de ocorrência, seu aparelho de telefone celular teria sido furtado pelo casal, que teria lhe dito para permanecer deitada à espera do socorro.

Após o contato com a passageira, o casal embarcou em um voo para Brasília/DF, em cujo aeroporto foi preso pela Polícia Federal logo no desembarque, com base na análise do vídeo gravado pelas câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Já na sede da Polícia Federal em Brasília, durante a lavratura do flagrante, constatou-se que o casal detinha cerca de outros 15 aparelhos celulares.

