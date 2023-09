PF prende casal em flagrante pelo crime de moeda falsa

Bauru/SP. A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (28/9), um casal que estaria fazendo compras e efetuando o pagamento com cédulas falsas de R$ 200, no comércio central de Bauru/SP.

A identificação do casal contou com a Polícia Militar de São Paulo e com imagens de circuito interno de monitoramento das lojas por onde eles passaram e efetuaram as compras.

Durante a ação, policiais conseguiram localizar o casal que possuía cinco cédulas de R$ 200 falsas. Também foram encontradas no quarto de hotel em que ambos estariam hospedados mais 25 cédulas de R$ 200 e documentos pessoais falsificados.

Diante da situação, os indivíduos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal em Bauru.

Comunicação Social da Polícia Federal em Bauru/SP

Contato: 14 99155-9038

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal