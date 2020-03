PF prende casal ao tentar obter visto de permanência no País

Curitiba/PR – A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (5/3) duas pessoas em flagrante por tentarem regularizar fraudulentamente a situação imigratória de filipina irregular no país.

A imigrante filipina foi casada com um brasileiro, vindo o casal a separar-se três meses após o casamento. Mesmo seis meses depois da separação, o casal compareceu ao setor de imigração da PF em Curitiba para dar entrada na solicitação de autorização de residência por casamento com brasileiro, local onde apresentou os documentos com esse fim.

Em trabalho de rotina, policiais federais verificaram a documentação apresentada, realizaram diligências e constataram a falsidade da manutenção do casamento que, se verdadeiro, permitiria que a imigrante obtivesse o registro de permanência no País por casamento com brasileiro.

Ambos foram presos e responderão pelo crime de Estelionato.

06.03.2020