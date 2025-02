PF prende carteiro e comparsa pelo crime de peculato em São José dos Campos/SP

São José dos Campos/SP. Na manhã de hoje, dia 27/2, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão com o objetivo de reprimir o crime de peculato praticado por funcionário dos Correios.

De acordo com as investigações, que contaram com o apoio da Área de Segurança dos Correios, o suspeito vinha subtraindo produtos enviados por meio do serviço de remessa postal.

Segundo o apurado, após simular as entregas e desviar os produtos, o funcionário dos Correios repassava as mercadorias a seu comparsa que se encarregava de realizar a venda por meio de aplicativos de mensagens.



O suspeito e o comparsa foram presos em flagrante de posse de parte das mercadorias desviadas. Além disso, também foram apreendidos celulares e notebook utilizados pelos presos.

Os investigados poderão responder pela prática de peculato.

Comunicação Social da Polícia Federal em São José dos Campos/SP

Fonte: Polícia Federal