PF prende britânico procurado pela polícia do Reino Unido

Macapá/AP – A Polícia Federal prendeu em flagrante na tarde da quinta-feira (18/6), um homem, de 24 anos, morador do bairro do Laguinho, por tráfico de drogas, com cerca de um quilo de Skank, uma variedade de maconha com alta concentração de substância psicoativa, em Macapá/AP.

O flagrante ocorreu no momento em que o destinatário recebia encomenda postal com o entorpecente, em uma agência dos Correios, no bairro do Laguinho. A droga foi despachada por uma agência dos Correios de Campo Grande/MS.

Ao ser questionado sobre o entorpecente, o jovem informou que é o atual distribuidor de drogas na cidade de Macapá/AP, porém a droga foi comprada por um detento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN).

O preso foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Amapá e, após procedimentos, encaminhado ao IAPEN, onde ficará à disposição da Justiça e poderá responder pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena é de até 15 anos de reclusão, além de multa.

