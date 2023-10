PF prende brasileiros que traficavam cocaína para a Europa

Natal/RN – A Polícia Federal prendeu em flagrante na última segunda-feira (2/10) no Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, um amazonense de 28 anos e uma paraense de 25 anos, suspeitos de tráfico internacional de drogas. Com eles foram encontrados 2,74 kg de cocaína embutida na estrutura de uma mala que seguiria para a Europa.

Policiais federais desconfiaram do comportamento do casal durante inspeção de rotina e acionaram cães farejadores da PF, que identificaram a presença de substância entorpecente na mala despachada pela passageira.

Com a dupla foram ainda apreendidos documentos, celulares, passagem aérea, 890 euros e R$ 5 mil.

Autuados com base na Lei Antidrogas, eles passaram por exame de corpo de delito no Instituto Técnico-Científico de Perícia e em seguida foram transferidos para o Sistema Prisional do Estado, à disposição da Justiça.

Somente em 2023, quatro brasileiros e um cidadão estrangeiro foram presos em flagrante ao tentar embarcar com drogas no aeroporto Aluízio Alves.

Fonte: Polícia Federal