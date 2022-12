PF prende brasileiro que foi identificado pela Receita Federal transportando droga

Guarulhos/SP – A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira (19/12), no Aeroporto Internacional de São Paulo, um brasileiro com mais de 14 kg de droga na bagagem.

Servidores da Receita Federal, ao fiscalizarem as bagagens despachadas com o auxílio de cães farejadores, perceberam a sinalização do animal para uma mala procedente de voo do Amazonas e localizaram seu proprietário. O passageiro, um brasileiro, de 45 anos, na presença de testemunhas, reconheceu a mala como sua e a abriu para fiscalização. Envoltos em um lençol, foram encontrados 15 volumes no formato de tijolos com substância suspeita, exalando odor característico de droga. Conduzido à delegacia, o suspeito recebeu voz de prisão após os exames periciais confirmarem que a substância, cujo peso somou mais de 14 kg, era a droga skunk.

O suspeito será apresentado à Justiça Federal, onde poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Comunicação Social da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos

