PF prende bolsonarista que articulava ato antidemocrático no 7 de setembro

Reprodução Blogueiro bolsonarista Wellington Macedo

A Polícia Federal prendeu na tarde desta sexta-feira um dos suspeitos de articular um ato antidemocrático no próximo dia 7 de setembro, o bolsonarista Wellington Macedo. Ele já havia sido alvo de busca e apreensão deflagrada no mês passado sob suspeita de organizar o ato.

A ordem de prisão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do inquérito que apura a organização do ato. Macedo foi preso em um hotel em Brasília.

Ele divulgou vídeos incentivando um ato no dia 7 de setembro para pedir a deposição de ministros do Supremo e se apresentava como coordenador do evento.