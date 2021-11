PF prende boliviano por manter menores sob condições análogas a escravos em Bady Bassitt/SP

São José do Rio Preto/SP – A Polícia Federal prendeu em flagrante no final da tarde de ontem, 10.11, um boliviano que mantinha três bolivianas menores de idade sob condições análogas à escravidão em uma residência na cidade de Bady Bassitt/SP.

Uma das vítimas conseguiu fugir da residência, avisando a uma Conselheira Tutelar da cidade de Bady Bassitt, que acionou à Polícia.

No local, policiais federais e policiais militares constataram a situação degradante em que as vítimas se encontravam e as resgataram do imóvel. Verificou-se ainda que o boliviano preso em flagrante mantinha total controle sobre as vítimas, inclusive restringindo sua locomoção. Todas as vítimas eram menores de idade, uma dela está grávida e todas estão em situação irregular no país.

As vítimas eram mantidas no local sob condições insalubres e obrigadas a trabalhar por várias horas, sem a contrapartida de descanso e salário.

O crime de redução de trabalhadores à condição análoga à escravidão é tipificado no artigo 149 do Código Penal, e prevê pena de 2 a 8 anos de reclusão, além de multa.

Comunicação Social PF São José do Rio Preto/SP

Contato: (17) 3122-6070