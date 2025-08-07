PF prende argentino procurado pela Interpol, no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/RJ. Nesta quarta-feira, 6/8, a Polícia Federal prendeu um homem foragido da Justiça argentina pela prática do crime de homicídio agravado por vínculo familiar. A ação ocorreu após o estrangeiro tentar realizar uma falsa denúncia de cárcere privado, na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), localizada no Rio de Janeiro.

Durante o atendimento, o chefe do Grupo de Investigações Complementares da unidade identificou o nome do argentino incluso na lista da Difusão Vermelha da Interpol, acionando de imediato a PF no Rio de Janeiro.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Criminais (CAO Criminal), representou pela conversão do flagrante em medida cautelar.

A prisão foi efetuada por policiais federais do Núcleo de Cooperação Internacional da PF no Rio de Janeiro (NCI/Interpol), em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido para fins de extradição pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Após as formalidades de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá até a extradição definitiva para a Argentina.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

Fonte: Polícia Federal