Polícia Federal
PF prende argentino procurado pela Interpol, no Rio de Janeiro
Rio de Janeiro/RJ. Nesta quarta-feira, 6/8, a Polícia Federal prendeu um homem foragido da Justiça argentina pela prática do crime de homicídio agravado por vínculo familiar. A ação ocorreu após o estrangeiro tentar realizar uma falsa denúncia de cárcere privado, na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), localizada no Rio de Janeiro.
Durante o atendimento, o chefe do Grupo de Investigações Complementares da unidade identificou o nome do argentino incluso na lista da Difusão Vermelha da Interpol, acionando de imediato a PF no Rio de Janeiro.
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Criminais (CAO Criminal), representou pela conversão do flagrante em medida cautelar.
A prisão foi efetuada por policiais federais do Núcleo de Cooperação Internacional da PF no Rio de Janeiro (NCI/Interpol), em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido para fins de extradição pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Após as formalidades de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá até a extradição definitiva para a Argentina.
Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro
[email protected]
(21) 2203-4404
Fonte: Polícia Federal
PF combate fraudes de empréstimos bancários no Amazonas
Manaus/AM. A Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (7/8), deflagrou a Operação Expurgatio, com o objetivo de desarticular organização criminosa...
PF deflagra operação contra estelionato e crimes financeiros
Curitiba/PR. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7/8), a Operação Dumb Money para combater um grupo criminoso suspeito...
Duda Kropf ganha buquê gigante de Felipe Amorim e se derrete: ‘Merece demais!!!’
Duda Kropf, de 23 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (6), para mostrar que também recebeu flores do namorado,...
Estado cria fundo de R$ 800 milhões para impulsionar agroenergia
Goiás lançou nesta terça-feira (05.08), na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, um fundo de R$ 800 milhões...
Brasil acumula superávit de R$ 207 bilhões no ano. Exportações atingiram R$ 1,108 trilhão
Mesmo diante do tarifaço decretado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros — em vigor desde 6...
PF e GAECO/BA deflagram operação contra fraudes bancárias
Feira de Santana/BA. A Polícia Federal deflagra, com apoio do GAECO/BA, na manhã desta quinta-feira (7/8), a Operação Segunda Camada,...
FICCO/PR prende foragido da Justiça
Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/PR) prendeu um foragido da Justiça na última quarta-feira...
FA 1415 / 02 DE AGOSTO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1414 / 26 DE JULHO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Hospital Roberto Silvares já captou 63 órgãos para transplantes em 2025
Com envolvimento de uma equipe multidisciplinar, o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS) realizou domingo (3/08) a oitava captação múltipla...
Prefeito destaca parceria com a UFES para implantação do curso de Medicina em São Mateus
O prefeito de São Mateus, Marcus Batista, destacou o compromisso da gestão municipal com a chegada do curso de Medicina...
Obra em ponte na BR 101 terá interdição total em São Mateus
A ponte sobre o Rio São Mateus, na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na próxima...
Regional
Mega-Sena | Barra de São Francisco (ES) vive mistério por único ganhador do prêmio de R$ 100 milhões
A cidade de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, amanheceu com uma novidade multimilionária. Uma aposta única realizada por lá...
Mega-Sena | Aposta do Noroeste do ES fatura prêmio de quase R$ 100 milhões
O jogo vencedor foi uma aposta simples, que custou R$ 6 e teve seis números escolhidos, e foi feito na...
Trabalhador morre atropelado ao dormir embaixo de trator no Norte do ES
A empresa acionou sua própria ambulância que constatou o óbito do funcionário. Um operador de máquinas morreu após ser esmagado por um...
Estadual
Banestes conquista selo prata pelo Programa Brasileiro GHG Protocol
O Banestes recebeu nesta semana a certificação prata do Programa Brasileiro GHG Protocol. A conquista veio com a divulgação do...
Emanuela Pedroso | Trajetória de sucesso e olhar voltado para Brasília
Desde bem jovem, lá em Alto Rio Novo, cidade onde nasceu, Emanuela Pedroso já se mostrava determinada a construir a...
‘Foram namorar’, diz irmão de homem encontrado morto e sem roupas com a namorada
Casal foi encontrado após veículo cair de rampa de voo livre em Venda Nova do Imigrante, no Sul do Espírito...
Nacional
VÍDEO | Fisiculturista agride ex-namorada com tapas e socos e a mantém em cárcere por 12 horas
O caso ocorreu entre os dias 8 e 9 de maio deste ano, em Itajubá, no Sul de Minas Gerais,...
Idosos com mais de 60 anos podem ganhar isenção para carro novo
A proposta prevê que essa isenção possa ser renovada a cada cinco anos, permitindo a atualização contínua dos veículos sem...
Pai de santo comete estupros em série ao fingir incorporar ‘Zé Pilintra’
Todos os casos ocorreram entre maio de 2024 e junho deste ano, tendo sempre como pano de fundo a exploração...
Policial
Força Tática do 1º Batalhão é recebida pelo comandante-geral após apreensão de fuzis
Militares da Força Tática do 1º Batalhão foram recebidos pelo comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, em seu gabinete, na...
DHPP prende dois suspeitos de envolvimento em homicídio em Guarapari
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
PCES prende três suspeitos de tráfico e apreende drogas e arma em Cariacica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
ENTRETENIMENTO
Adriana Müller anuncia terceira gravidez: ‘Estamos transbordando de felicidade’
A influenciadora Adriana Müller, esposa do jogador Lincoln Henrique, revelou que está grávida novamente. A novidade foi compartilhada pelo casal...
Fabiano Menotti impressiona ao perder 52 kg e compartilha transformação: ‘Na uta’
Fabiano Menotti, da dupla com César Menotti, impressionou os seguidores ao compartilhar nesta terça-feira (6), o resultado de sua transformação...
Mileide Mihaile celebra conquista da nova casa com o filho Yhudy: ‘3 anos sonhando’
Mileide Mihaile, de 36 anos, emocionou os seguidores ao anunciar a conquista de sua nova casa, sonho antigo realizado ao...
POLÍTICA
Marcelo Santos destaca inovações da indústria durante feira do setor
A Assembleia Legislativa (Ales) acompanhou nesta semana a 18ª edição 2025 da Mec Show (5 a 7 de agosto), considerada...
Governo e Ales reforçam parceria durante entrega em Anchieta
Com a presença do presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (União), o governo do Estado inaugurou, nesta quarta-feira...
Em sessão na Assembleia, educadores falam sobre desafios e amor ao ofício
Vinte e nove educadores foram homenageados pela Comissão de Educação em sessão solene realizada na tarde desta quarta-feira (6) na...
Esportes
Fluminense segura empate com Internacional e carimba vaga nas quartas da Copa do Brasil
Em um confronto disputado no Maracanã pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense...
Botafogo vence Bragantino fora de casa e avança para quartas da Copa do Brasil
O Botafogo carimbou sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao superar o Red Bull...
Corinthians vence Palmeiras e garante vaga nas quartas da Copa do Brasil
O Corinthians confirmou sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao derrotar o rival...
Mais Lidas da Semana
-
Nacional6 dias ago
Samarco reabre Programa Indenizatório Definitivo (PID) e amplia acesso à reparação
-
Variedades7 dias ago
Influencer troca conserto de carro por calcinha usada: ‘Saiu no lucro’
-
São Mateus5 dias ago
Tiros em bar deixa quatro pessoas baleadas na zona rural de São Mateus
-
Nacional7 dias ago
VÍDEO | Homem procura UPA com cenoura presa em parte íntima
-
Economia7 dias ago
Garantir uma compra online protegida no seu dia a dia
-
Regional5 dias ago
Homem morre atropelado por caminhão na BR 101 em Jaguaré
-
Estadual6 dias ago
Espírito Santo fecha julho com menor número de homicídios em 29 anos
-
Regional6 dias ago
VÍDEO | Médico do Noroeste do ES morre em grave acidente no Mato Grosso