Polícia Federal
PF prende argentino procurado pela Interpol em Paraty/RJ
Angra dos Reis/RJ. Nesta sexta-feira, 19/12, a Polícia Federal prendeu um homem que estava foragido pelo crime de violência doméstica. A prisão ocorreu em Paraty, município localizado no litoral Sul do Rio de Janeiro.
O preso, natural da Argentina, tem o seu nome incluído na lista de Difusão Vermelha da Interpol e foi identificado após entrar no território brasileiro de forma irregular. A partir disso, o Núcleo de Cooperação Internacional da PF no Rio de Janeiro (NCI/Interpol) confirmou a existência do mandado de prisão internacional aberto contra o estrangeiro.
A medida judicial foi posteriormente homologada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e devidamente cumprida por agentes da Delegacia da PF em Angra dos Reis. A ação ainda contou com o apoio da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (167ª DP).
Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.
A Difusão Vermelha é um alerta internacional emitido pela Interpol, a pedido de um país membro, com a finalidade de localizar e prender provisoriamente indivíduos procurados pela Justiça, visando à posterior extradição ou à adoção das medidas legais cabíveis.
Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro
(21) 2203-4404
Fonte: Polícia Federal
