PF prende alvo da operação A CAÇADA em Barra Mansa/RJ

Volta Redonda/RJ – Nesta quarta-feira, 16/12, policiais federais, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Federal da cidade, prenderam um homem, morador da cidade de Barra Mansa, na posse de arquivos digitais de conteúdo pornográfico infantil.

Há cerca de três semanas, a PF recebeu informações do Núcleo de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil (NURCOP/SRCC/CGPFAZ/PF) acerca do possível compartilhamento de arquivos contendo pornografia infantil por parte de computador que usaria um IP (Internet Protocol) situado na cidade de Barra Mansa/RJ.

A partir daí foram empreendidas diligências para identificação do usuário responsável pela Internet no local, bem como o seu correto endereço, resultando na representação pelo mandado de busca e apreensão, cumprido na data de hoje.

O alvo da operação confirmou o download dos arquivos em questão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda, onde foi autuado em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 241-B da Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) cuja pena, em caso de condenação, pode chegar até 4 anos de reclusão.

O material apreendido será submetido à perícia técnica visando verificar se o indiciado, além de ter consigo arquivos com conteúdo pornográfico infantil, compartilhou tais arquivos, o que por sua vez, acarretará o indiciamento do mesmo também no artigo 241-A do ECA, estando sujeito, nesse caso, a uma pena de até 6 (seis) anos de reclusão.

