PF prende acusado de homicídio no porto de Vila do Conde

Belém/PA. A Polícia Federal prendeu nessa sexta-feira (30/6) o funcionário de uma empresa que funciona no porto de Vila do Conde, em Barcarena/PA, que possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado.

O preso trabalhava como lubrificador de máquina de uma empresa de engenharia no porto, desde março deste ano. Ele é acusado de participar de um homicídio em 2011, no Maranhão, junto com três outras pessoas. A vítima foi morta com tiros de revólver.

A Justiça do Maranhão expediu o mandado de prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal. Mesmo assim, o acusado conseguiu acesso ao porto de Vila do Conde, pela portaria, com crachá como credencial. A prisão, porém, parte de um maior rigor que a Polícia Federal tem realizado na fiscalização de acesso ao porto, tal qual já é feito no Aeroporto Internacional de Belém.

Ao ser preso, o funcionário foi levado ao posto avançado de Polícia Federal de Vila do Conde, onde foi apresentado o mandado de prisão preventiva. Em seguida, foi encaminhado à Superintendência da PF e por fim, ao Sistema Prisional do Estado.

