PF prende 7 passageiros com droga e captura procurado pela Justiça em Guarulhos

Guarulhos/SP. A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, prendeu entre os dias 4 e 6/4, passageiros com droga no estômago, em fundo falso de mala, em volumes ocultos dentro de embalagens para lençóis e engomada em tecidos, além de capturar procurado pela justiça e deter um passageiro com documento de terceiro.

Policiais federais, que realizam fiscalização de passageiros e bagagens com o auxílio de cães farejadores, prenderam em ações distintas um homem, nacional do Reino Unido e duas brasileiras tentando embarcar para Portugal e França, transportando cocaína em suas bagagens. A droga foi encontrada pelos policiais dentro de embalagens para lençóis (3 Kg), em fundo falso forjado em mala (4 Kg) e engomada em tecidos (9 Kg, peso bruto).

Outros quatro passageiros foram presos por estarem com droga, na forma de cápsulas ingeridas. Eles foram encaminhados ao Hospital Geral de Guarulhos onde permanecerão sob custódia hospitalar, realizada pela Polícia Penal do Estado de São Paulo.

Já no controle migratório, os policiais federais detiveram um passageiro, nacional da Argentina, pelo crime de falsa identidade. Ele apresentou aos policiais um documento de viagem pertencente a terceiro, nacional do seu país.

Por fim, um brasileiro, contra o qual existia mandado de prisão em aberto, foi capturado pelos policiais federais no momento em que realizava os procedimentos migratórios.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guareulhos/SP

Tel: (11) 2445-2212

Fonte: Polícia Federal