PF prende 3 pessoas e apreende mais de 23 kg de cocaína

Guarulhos/SP – A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo, prendeu, entre os dias 2 e 6/Jan, 3 passageiros tentando embarcar com cocaína em voos internacionais.

Na noite de quinta-feira (2), a PF fiscalizava no porão de bagagens malas despachadas pelos passageiros em voo com destino a Addis Ababa, na Etiópia, quando uma bagagem submetida ao raio-x indicou a presença de matéria orgânica. Um homem de 31 anos de idade, nacional da Nigéria, que havia sido beneficiado pela Lei do Refúgio em 2016, foi abordado por policiais federais, próximo ao portão de embarque. O homem foi conduzido à sede policial para que, na presença de testemunhas, seus pertences fossem periciados. Os peritos federais realizaram a abertura de sua mala e encontraram 5 Kg de cocaína ocultos em latas de doces. O homem foi preso em flagrante.

Na madrugada de segunda-feira (6), duas mulheres, brasileiras, de 19 e 31 anos, que embarcariam no mesmo voo com destino a Paris, na França, foram presas após Policiais federais identificarem através de imagens do aparelho de raio-x a presença de matéria orgânica no interior das malas. A PF conduziu as mulheres a sede policial, onde peritos federais, encontraram mais de 18 Kg de cocaína oculta entre seus pertences e estruturas das malas.

Os presos serão conduzidos aos presídios estaduais onde permanecerão à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos

Contato: (11) 2445-2212