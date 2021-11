PF prende 2 passageiros de voos internacionais que tentaram embarcar com 8 kg de cocaína

Guarulhos/SP – A PF prendeu nesta quinta-feira (11/11), no Aeroporto Internacional de São Paulo, em ação conjunta com a Receita Federal, dois passageiros transportando droga nas bagagens.

Foram 2 ações distintas. Na primeira ação, policiais federais foram acionados por funcionários que atuam na fiscalização de passageiros, no controle migratório, em razão de suspeitas acerca de um colete que o homem vestia sob as roupas. Os policiais, ao realizarem a busca pessoal, encontraram quatro volumes contendo cada um 1 kg de cocaína. O suspeito, um brasileiro de 52 anos, pretendia levar a droga para Lagos, na Nigéria. Já nos porões de bagagens, servidores da Receita Federal, que atuam com o auxílio de cães farejadores, identificaram na mala de um homem, nacional da Bolívia, um total de 4 kg de cocaína escondidos em fundos falsos de duas mochilas. O homem, que recebeu voz de prisão, embarcaria para Cape Town, na África do Sul.

Quase 30 mil dólares em diamantes foram apreendidos por servidores da Receita Federal com um passageiro que desembarcou de voo proveniente de Dubai, nos Emirados Árabes. O homem, um brasileiro de 75 anos, tentou passar pelos canais de inspeção “nada a declarar”, mas foi selecionado e conduzido à delegacia da PF após os fiscais localizarem as pedras preciosas ocultas em um cinto. Foi instaurado inquérito policial em desfavor do suspeito, para apurar o crime de descaminho.

Os presos serão apresentados à Justiça Federal.

