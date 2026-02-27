PF, PMPR e RFB apreendem mercadorias descaminhadas em Foz do Iguaçu/PR

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal, a Receita Federal e a Polícia Militar do Paraná apreenderam, em ação conjunta, um ônibus carregado com mercadorias descaminhadas em uma região próxima à aduana da Ponte Internacional da Amizade/PR.

Durante a fiscalização, realizada nesta sexta-feira (27/2), as equipes localizaram aproximadamente 1.500 garrafas de vinho, azeite com importação proibida e diversos eletrônicos, além de outras mercadorias estrangeiras com entrada irregular no país.

O motorista foi preso em flagrante pelo crime de descaminho e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal para os procedimentos cabíveis. O ônibus e as mercadorias foram levados para a Receita Federal, onde serão contabilizados e realizada a correta destinação, além dos procedimentos administrativos pertinentes.

