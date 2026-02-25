PF, PMPR e RFB apreendem caminhonete com mercadorias ilícitas

Cascavel/PR. Nesta quarta-feira (25/2), uma ação conjunta da Polícia Federal em Cascavel, da Polícia Militar do Paraná e da Receita Federal apreendeu uma caminhonete com mercadorias estrangeiras sem os devidos trâmites aduaneiros.

Após denúncia de que o veículo estaria trazendo produtos ilícitos do Paraguai, as equipes realizaram a abordagem no município de Santa Teresa do Oeste. No interior da caminhonete estavam um homem e uma mulher.

O veículo foi encaminhado à Receita Federal para fiscalização. Durante a vistoria, foram localizados smartphones, aparelhos eletrônicos e outras mercadorias adquiridas no Paraguai.

Diante da constatação do crime de descaminho, o casal foi preso. As mercadorias foram apreendidas e entregues à Receita Federal, enquanto os presos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

