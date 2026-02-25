Polícia Federal
PF, PMPR e RFB apreendem caminhonete com mercadorias ilícitas
Cascavel/PR. Nesta quarta-feira (25/2), uma ação conjunta da Polícia Federal em Cascavel, da Polícia Militar do Paraná e da Receita Federal apreendeu uma caminhonete com mercadorias estrangeiras sem os devidos trâmites aduaneiros.
Após denúncia de que o veículo estaria trazendo produtos ilícitos do Paraguai, as equipes realizaram a abordagem no município de Santa Teresa do Oeste. No interior da caminhonete estavam um homem e uma mulher.
O veículo foi encaminhado à Receita Federal para fiscalização. Durante a vistoria, foram localizados smartphones, aparelhos eletrônicos e outras mercadorias adquiridas no Paraguai.
Diante da constatação do crime de descaminho, o casal foi preso. As mercadorias foram apreendidas e entregues à Receita Federal, enquanto os presos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel para a lavratura do auto de prisão em flagrante.
Comunicação Social da Delegacia da Polícia Federal em Cascavel
Telefone: (45) 3216-6200
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
PF, PMPR e RFB apreendem caminhonete com mercadorias ilícitas
Cascavel/PR. Nesta quarta-feira (25/2), uma ação conjunta da Polícia Federal em Cascavel, da Polícia Militar do Paraná e da Receita...
PM apreende drogas em Guarapari
A Polícia Militar, por meio do 10º Batalhão, realizou duas ações distintas na terça-feira (24), no bairro Praia do Morro,...
APEES abre consulta pública para atualização de instrumentos de gestão documental
O Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES), por meio do Programa de Gestão Documental do Estado do Espírito...
Corregedoria do TJES sugere saída de juiz de São Gabriel da Palha
A Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) sugeriu a remoção ou permuta de um...
Mais 24 mil pessoas no Espírito Santo terão internet de alta qualidade e melhor sinal de celular
Uma iniciativa do Governo Federal vai ampliar a cobertura de internet móvel em 22 localidades de 17 municípios do Espírito...
Aprovada urgência para projeto sobre recarga de carro elétrico em prédios
Vai tramitar em urgência na Assembleia Legislativa (Ales) o projeto de lei que regulamenta a instalação de pontos de carregamento...
Daniella Cicarelli revela que sauna faz parte da estratégia de performance: ‘Não é luxo’
Aos 47 anos, Daniella Cicarelli compartilhou nas redes sociais um momento de sauna de biquíni e explicou que o hábito...
FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial
Diretoria esteve no Rio Grande do Sul entre os dias 19 e 22 de fevereiro para conhecer experiências consolidadas de...
Praia de Guriri vira “Ilha da Tartaruga” após recorde histórico de desovas em 2025
Em reunião com a coordenação nacional do Projeto Tamar/ICMBio, a equipe local celebrou um aumento de 40% no número de...
Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista
O Verão 2026 e o Carnaval consolidaram São Mateus como um dos principais polos de eventos do Espírito Santo e...
Regional
Suspeito de abusar sexualmente de duas crianças é preso em Conceição da Barra
Os casos foram registrados em 2024, quando as vítimas tinham 11 e 5 anos; segundo a polícia, ele se aproveitava...
Fábrica terá capacidade de produzir 200 mil veículos por ano
O Espírito Santo entrou de vez no mapa da indústria automotiva global. A montadora chinesa Great Wall Motors (GWM) apresentou...
Jovem é assassinado com 16 tiros durante emboscada no Norte do ES
Um jovem de 18 anos, identificado como Emerson Carapina Terra Filho, foi morto a tiros no bairro Araçá, em Linhares,...
Estadual
Pedágio na BR-101 vai subir até 53% no Espírito Santo
A autorização para o aumento do pedágio foi publicada no Diário Oficial da União A concessionária Ecovias Capixaba, antiga Eco101, vai...
Espírito Santo lidera o País em investimentos e poupança, e tem menor nível de endividamento do Brasil
O Espírito Santo é, mais uma vez, o Estado que mais investe no Brasil e o que apresenta o melhor...
Sedu publica edital de adesão ao Programa Mais Professores para vagas remanescentes
A Secretaria da Educação (Sedu) publicou, nessa segunda-feira (23), no Diário Oficial do Estado, o Edital de Chamamento Público para...
Nacional
VÍDEO | Momento romântico termina em tragédia após mulher ser arrastada por onda
O que deveria ser uma lembrança inesquecível de um casal à beira-mar transformou-se em um cenário de horror e luto...
VÍDEO | Chefe do CV é preso enquanto curtia praia em Arraial do Cabo
O homem é apontado como líder do tráfico na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Ele foi abordado por...
Homens armados invadem casa, matam criança de 10 anos e ferem outra
O crime ocorreu na madrugada desse sábado (21/1), em Cristal (RS). A irmã e a mãe do menino também foram...
Policial
PCES e CPI de Maus-Tratos da Ales prendem mulher investigada por matar cão em Afonso Cláudio
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Afonso Cláudio, em ação conjunta...
PRF flagra transporte ilegal de aves silvestres na BR-101 em Atílio Vivácqua
A Polícia Rodoviária Federal flagrou o transporte ilegal de cinco aves silvestres na tarde desta terça-feira (24), no km 425...
PRF apreende três quilos de drogas em Itapemirim
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de três quilos de entorpecentes na madrugada desta terça-feira (24), no km 414 da...
ENTRETENIMENTO
Wesley Safadão posa aos beijos com Thyane Dantas na Lapônia: ‘Minha aurora boreal’
Patrícia Abravanel reúne família em passeio de lancha: ‘Atmosfera que blinda e renova’
Mãe de filho de Ronaldo Fenômeno fala sobre estética e solteirice
Aos 43 anos, Michele Umezu, que exibe o corpo sarado nas redes sociais, bateu um papo exclusivo com a coluna:...
POLÍTICA
Aprovada urgência para projeto que regulamenta recarga de veículo elétrico
Vai tramitar em urgência na Assembleia Legislativa (Ales) o projeto de lei que regulamenta a instalação de pontos de carregamento...
Deputado quer reforçar turismo na Grande São Pedro
O deputado Coronel Weliton (PRD) quer reforçar o turismo na região de São Pedro, em Vitória, por meio de duas...
Contratação de PCDs poderá render selo a empresas de turismo
As empresas e empreendimentos turísticos que adotarem boas práticas de inclusão social e de acessibilidade no ambiente de trabalho poderão...
Esportes
Luverdense vence Sport Sinop e garante vaga na final do Mato-grossense
O Luverdense Esporte Clube protagonizou uma noite de drama e superação neste domingo (22.02) e assegurou sua tão sonhada vaga...
América-MG arranca empate nos acréscimos contra o Atlético-MG
Um clássico mineiro cheio de emoção na Arena MRV terminou com um empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e...
Corinthians conquista vaga nas semifinais do Paulistão em drama eletrizante
Em uma noite de tirar o fôlego no Canindé, o Corinthians assegurou sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus4 dias ago
Três homens são mortos a tiros durante churrasco em bairro de São Mateus
-
São Mateus5 dias ago
Bebê engasgado é salvo por policiais no Balneário de Guriri
-
Policial7 dias ago
Operação Carnaval 2026 encerra com reforço no policiamento e foco na segurança da população
-
Internacional6 dias ago
Menina diz ter “amiga” em cemitério e surpreende a mãe ao apresentá-la
-
Variedades6 dias ago
Detida por biquíni, modelo do OnlyFans relata horas presa e extorsão
-
Regional5 dias ago
Motorista de ônibus escolar morre após infarto e acidente no Norte do ES
-
São Mateus3 dias ago
Polícia encontra drogas após denúncia de violência doméstica em São Mateus
-
Regional6 dias ago
Corpo de jovem é encontrado em represa de Nova Venécia