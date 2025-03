PF, PMPR e PMMS apreendem mais de 120 kg de drogas e arma de fogo

Paraná. Neste sábado (15/3), a Polícia Federal, em ação integrada com a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul e a Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira, da Patrulha Rural, da 5ª CIPM, do 4º BPM, do 32º BPM e do BPRV, prendeu um homem e apreendeu 122 kg de drogas, além de um veículo.

A ação ocorreu após as equipes policiais receberem a informação de que um carro estaria trafegando pela PR-323 transportando entorpecentes. Diante disso, os agentes localizaram o veículo nas proximidades da ponte do Rio Catingueiro e iniciaram um acompanhamento tático para realizar a abordagem, já que o condutor não acatou a ordem de parada.

A abordagem foi concluída às margens da PR-376, no município de Marialva. Durante a ação, o motorista alegou não saber que transportava algo ilícito e afirmou ter recebido R$ 2.000 para levar o carro de Umuarama até Londrina, no Paraná. Foi empregado cão de faro que indicou a presença de entorpecentes no veículo, sendo encontrados 122 kg de maconha, 1,890 kg de haxixe, além de um revólver.

Diante dos crimes, o motorista foi preso e os entorpecentes, a arma e o veículo foram apreendidos.

Comunicação Social da Polícia Federal no Paraná

(45) 98824-6579

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal