PF, PMMG e PMES, em ação conjunta, prendem 17 foragidos da Justiça

Governador Valadares/MG. A Polícia Federal, em conjunto com Polícias Militares de Minas Gerais e do Espírito Santo, deflagrou nesta quarta-feira, 25/2, a Operação Rio Grande, que resultou na prisão de 17 foragidos da Justiça nos municípios mineiros de Manhuaçu, Mutum, Simonésia, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Abre Campo, Manhumirim, Sericita e São Francisco do Glória e nos municípios capixabas de Domingos Martins e Cariacica.

A ação integrada capturou foragidos da Justiça, em sua maioria com mandados de prisão expedidos pela comarca de Manhuaçu/MG e região, procurados pela prática de crimes diversos como: homicídios qualificados, estupro de vulnerável, tráfico de drogas, violência doméstica, porte ilegal de armas, entre outros.

Os mandados de prisão foram cumpridos após trabalho integrado de inteligência e diligências realizadas pela Polícia Federal, pelo 11º Batalhão de Polícia Militar em Manhuaçu/MG e outras unidades da 12ª RPM/PMMG (Ipatinga) e PMES.

Após as formalidades legais, os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário, permanecendo à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal em Minas Gerais

[email protected]

Fonte: Polícia Federal