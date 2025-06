PF, PM e Polícia Civil apreendem 300kg de maconha em ação conjunta em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal, a Polícia Militar e a Polícia Civil apreenderam, na madrugada desta quinta-feira (19/06), cerca de 300kg de substância entorpecente durante patrulhamento nas margens do rio Paraná.

Por volta das 4h, as equipes identificaram uma embarcação atracando e descarregando diversos volumes. Ao se aproximarem do local, os policiais localizaram um veículo carregado com fardos da substância e seu condutor. Durante as buscas, outro indivíduo foi encontrado em trilhas na mata, também transportando fardos semelhantes.

Dois homens foram presos em flagrante e conduzidos, juntamente com o material apreendido, à unidade da Polícia Federal para os procedimentos legais.

A ação integrada reforça o trabalho conjunto das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas na região de fronteira.

Comunicação Social da Polícia Federal

[email protected]

@pffoz

Canal para denúncia: [email protected]

Fonte: Polícia Federal