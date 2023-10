PF, PM E PCPR apreendem carros com cigarros contrabandeados no PR

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar e a Polícia Civil do Paraná, apreendeu, na madrugada deste sábado (30/9), dois veículos carregados com caixas de cigarros contrabandeados de origem paraguaia.

A ação se deu quando policiais federais e agentes do COPE e BPFron patrulhavam região próxima ao Lago de Itaipu. Na ocasião, a equipe policial aproximou-se de um porto clandestino às margens do lago e se deparou com um veículo carregado com cigarros estrangeiros.

Momento após a vistoria no interior do carro, outro veículo abandonado foi encontrado, também carregado com cigarros de procedência ilegal.

Ao total foram apreendidos cerca de 40 caixas de cigarros contrabandeados além dos dois veículos, que foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

(45) 99116-8691 (telefone/WhatsApp)

[email protected]

Fonte: Polícia Federal