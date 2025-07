PF, PM e PC apreendem 726,5 kg de maconha no Paraná

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal, a Polícia Militar e a Polícia Civil do Paraná apreenderam 726,5 kg de maconha, no lago de Itaipu/PR, na última terça-feira (22/7). A ação ocorreu após movimentação de embarcações provenientes da margem do Paraguai.

Foram localizados diversos fardos de maconha prensada, confirmando a suspeita de ocorrência de crime, no caso, tráfico internacional de droga.

Diante dos fatos, o entorpecente foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR.

