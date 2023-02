PF pede a Moraes que celulares de Ibaneis e Valdemar sejam devolvidos

Reprodução/Twitter Ibaneis prestou depoimento na Polícia Federal

A Polícia Federal enviou um ofício nesta semana ao ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal , pedindo que os celulares do governador do Distrito Federal , Ibaneis Rocha (MDB), e o presidente nacional do PL , Valdemar Costa Neto , sejam devolvidos.

A PF alega que os aparelhos já tiveram os dados extraídos para que os policiais possam fazer a apuração necessária sobre suposta ligação da dupla nos atos golpistas. O posicionamento da corporação ocorreu depois das solicitações realizadas por Ibaneis e Valdemar.

No documento entregue para o Supremo, a Polícia Federal também relatou que avaliou os celulares de Marília Alencar, ex-subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do DF, e Fernando de Sousa Oliveira, secretário-executivo da mesma secretaria.

Essa é a segunda vez que a corporação defende a devolução dos celulares de Ibaneis e Valdemar, já que a defesa do governador solicitou que o aparelho volte para as mãos dele.

“Levando-se em consideração o tempo decorrido desde a apreensão dos aparelhos de telefone, é razoável concluir que a extração dos dados já foi realizada, sendo provável, inclusive, que os trabalhos periciais tenham sido concluídos”, argumenta a defesa do governador afastado.

Investigações dos atos antidemocráticos

A Polícia Federal tem apurado qual foi a atuação dos antigos responsáveis pela segurança pública do Distrito Federal no dia do ato terrorista contra os prédios dos Três Poderes.

Ibaneis Rocha foi afastado do cargo de governador por determinação do Supremo Tribunal Federal. Ele só poderá retornar ao cargo em março, caso a Corte não prorrogue o seu afastamento. Durante esse período, o Distrito Federal ficará nas mãos de Celina Leão (PP).

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Defesa do DF, está preso preventivamente. A defesa dele solicitou que o cliente fosse solto e cumprisse medidas cautelares. Moraes encaminhou o pedido para ser analisado pela PGR.

Já Valdemar prestou esclarecimentos para a PF no inquérito que investiga a minuta golpista. O presidente nacional do PL disse que recebeu diversas minutas depois do resultado da eleição presidencial. Um desses documentos foi encontrado em um imóvel de Anderson Torres.

