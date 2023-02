PF pede a Moraes depoimento de Marcos do Val sobre atos golpistas

Reprodução: redes sociais – 02/02/2023 Senador Marcos do Val (Podemos – ES)

Nesta quinta-feira (2), a Polícia Federal pediu ao ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que o senador Marcos do Val (Podemos-ES) possa depor no inquérito que investiga os atos golpistas do dia 8 de janeiro.

A PF fez o pedido após o senador afirmar que o ex-deputado Daniel Silveira pediu para que ele gravasse uma conversa com o Moraes.

Segundo Marcos do Val, o objetivo era criar ambiente para uma tentativa de golpe de Estado e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT),

Ainda de acordo com o senador, o ex-presidente Jair Bolsonaro tambpem teria participado da reunião em que o pedido foi feito por Daniel Silveira e concordado com com a suposta ideia de golpe.

Fonte: IG Política