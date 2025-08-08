PF, PC e PM apreendem mais de uma tonelada de drogas em Santa Helena/PR

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais, civis e militares apreenderam, na madrugada desta sexta-feira (8/8), uma embarcação com diversos fardos de maconha e haxixe na área rural do município de Santa Helena, região oeste do estado do Paraná.

Após a identificação de uma embarcação atravessando o lago de Itaipu em direção às margens brasileiras, a equipe policial tentou se aproximar, tendo o condutor fugido. Dentro da embarcação foi encontrados 1.004 kg de maconha e 7,2 kg de haxixe.

A embarcação e os entorpecentes foram levados para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para a formalização da apreensão.

