PF, PC e PM apreendem 440 kg de drogas no Paraná

Foz do Iguaçu/PR. Nesta segunda-feira (28/7), a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar do Paraná apreenderam 440 kg de maconha, em Foz do Iguaçu/PR.

Ação ocorreu durante patrulhamento que avistou uma embarcação no rio Paraná, proveniente da margem do Paraguai, descarregando os volumes com os entorpecentes.

Diante dos fatos, a droga foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu e as investigações seguem para localizar os envolvidos.

Fonte: Polícia Federal