PF participa de solenidade de assinatura do termo que Institui a FICCO no Tocantins

Tocantins/TO. O Superintendente Regional de Polícia Federal no Tocantins, Delegado Reginaldo Donizetti Gallan Batista, participou nessa última segunda-feira (9/10), juntamente com o Governador do Tocantins Wanderley Barbosa e representantes da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal, da Solenidade de assinatura do termo que institui a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO).

Por meio da assinatura do termo, será elaborado um plano de ação em que as instituições envolvidas indicarão membros para compor o grupo permanente de trabalho. Além da troca de informações e dados entre as agências, as forças passarão a atuar de maneira conjunta nas atividades ostensivas.

A FICCO é uma iniciativa do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP) e atua com o objetivo de intensificar o enfrentamento às organizações e às associações criminosas, particularmente no combate às facções criminosas, ao tráfico de drogas e armas, aos delitos de furto, roubo e receptação de cargas e valores, à lavagem e ocultação de bens, direitos e valores e demais crimes conexos.

Comunicação Social da Polícia Federal no Tocantins

Contato: (63) 3236-5494 / 98147-0057

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal