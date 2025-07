PF participa de prisão de foragido inadmitido nos EUA ao desembarcar no Brasil

Goiânia/GO. A Polícia Federal, com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Goiás, e em atuação conjunta com o Setor de Capturas Internacionais e com a Polícia Civil de Goiás, participou da operação que resultou na inadmissão migratória de um foragido da Justiça brasileira pelos Estados Unidos.

O indivíduo, procurado pelo crime de extorsão mediante sequestro, foi impedido de ingressar no território norte-americano pelas autoridades migratórias no Aeroporto Internacional de Miami. A ação contou com o apoio do U.S. Customs and Border Protection (CBP), da Homeland Security Investigations (HSI) e do oficialato da Polícia Federal em Miami.

Após os trâmites migratórios, ele foi embarcado de volta ao Brasil. No desembarque, no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, foi preso por equipe da Polícia Civil de Goiás, responsável pela investigação, com apoio da Polícia Federal.

A operação demonstra a efetividade da cooperação internacional no enfrentamento à criminalidade transnacional e reforça o compromisso das instituições envolvidas com a justiça e a segurança pública.

Fonte: Polícia Federal