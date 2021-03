PF participa de operação responsável pela destruição de mais de 40 portos clandestinos no Paraná

Guaíra/PR – Ao longo dos últimos 20 dias, a PF deflagrou a segunda operação, integrada entre Polícia Federal, BPFRON/PMPR e Exército Brasileiro, e realizou a destruição de 41 portos clandestinos localizados às margens do Lago de Itaipu, num perímetro de aproximadamente 100km de Fronteira entre os municípios lindeiros de Guaíra e Santa Helena.

Esta foi a 2ª etapa para retomada destes portos clandestinos, sendo que a primeira delas ocorreu em novembro de 2020. O trabalho contemplou o levantamento georreferenciado e a destruição de áreas utilizadas por criminosos, na promoção de tráfico de drogas e armas, bem como contrabando e descaminho. Considerando que esses portos clandestinos são feitos na mata ciliar do Lago de Itaipú, em área de proteção ambiental, os proprietários das áreas foram mapeados e identificados. Medidas afins à legislação ambiental poderão ser tomadas contra aqueles que permitirem a ocorrência de crimes em sua propriedade.

Tal atuação estratégica está inserida no contexto operacional do PROGRAMA V.I.G.I.A., no qual a OPERAÇÃO HÓRUS desenvolve o eixo operacional através de integração interagências de equipes da POLÍCIA FEDERAL, BPFRON e COE/BOPE da PMPR, TIGRE e GOA da PCPR, BOPE/PMMS, FORÇA NACIONAL e pelo EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.

Comunicação da Polícia Federal em Guaíra/PR

Contato: (44) 3642-9131

BPFRON/PMPR

Disque denúncia: (41) 9106-6815

***O nome IMPORTUNUS, derivado de Portunus – deus dos portos, chaves e portas. Importunus é um adjetivo em latim que também significa “que não se pode aportar, fundear, ancorar”. Era utilizado para descrever as ondas e clima desfavoráveis, como também ventos contrários, impossibilitando a ancoração de embarcações, sendo que desse adjetivo que surgiu o termo “inoportuno” (em má hora).