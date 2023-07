PF participa de operação internacional que resulta em 24 prisões

Brasília/DF. Uma operação policial internacional, coordenada pela Europol (Agência da União Europeia para a Cooperação Policial), na qual a Polícia Federal Brasileira possui representação, levou ao desmantelamento de um cartel brasileiro que traficava cocaína para a Europa.

Uma série de ações foram realizadas nos últimos meses no Brasil, Espanha e Portugal para atingir os membros dessa organização criminosa. Em terras brasileiras, a PF deflagrou, em novembro de 2022, a Operação Tropical Norte, no âmbito da Superintendência Regional da Polícia Federal no Pará.

Em 4 de maio último, foram realizadas incursões coordenadas na Espanha e em Portugal. Vinte buscas domiciliárias foram realizadas na Espanha (províncias de Málaga, Córdoba, Madrid, Cantábria e Vizcaya) e quatro em Portugal (Cascais e Sintra), resultando em 24 detenções. Mais de 73kg de metanfetamina, cinco armas de fogo e mais de 116 mil euros em numerário foram apreendidos.

Outros sete integrantes da mesma quadrilha já haviam sido presos na Espanha, Portugal e Brasil.

Esta série de detenções soma-se à apreensão, em junho de 2022, no porto de Sine sáns, Portugal, de 800kg de cocaína ocultos em meio a uma carga de açaí congelada, originária do Brasil.

Cooperação global

No âmbito das atividades de informação em curso com forças de segurança correlatas, a Europol desenvolveu informações robustas sobre o tráfico internacional de droga de uma rede brasileira de criminalidade organizada que opera em vários países da União Europeia.

Investigado brasileiro tinha contato direto com produtores de cocaína no Brasil e em outros países sul-americanos e era responsável pela preparação e embarque de cocaína em contêineres marítimos com destino aos principais portos europeus.

Em agosto de 2022, a Europol reuniu os investigadores da América do Sul e Europa, que desde então, têm trabalhado em conjunto para estabelecer uma estratégia conjunta para derrubar toda a rede.

A Europol tem fornecido desenvolvimento e análise contínuos de informações para apoiar os investigadores. Durante o dia de ação no Brasil, dois de seus oficiais foram destacados para auxiliar as autoridades nacionais, garantindo a rápida análise de novos dados que estavam sendo coletados durante a ação.

Participaram na investigação as seguintes autoridades:

• Brasil: Polícia Federal

• Espanha: Guarda Civil

• Portugal: Polícia Judiciária

