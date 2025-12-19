PF participa de extradição de brasileiro procurado por tráfico de drogas

Belo Horizonte/MG. A Polícia Federal participou, nesta sexta-feira (19/12), da extradição de um brasileiro procurado pela Justiça de Minas Gerais pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em razão da cooperação internacional, o foragido foi localizado e preso em território espanhol pela Polícia Judiciária da Espanha, em cumprimento a uma difusão vermelha da Interpol.

Contra o indivíduo havia mandado de prisão expedido pela Vara Única da Comarca de Rio Paranaíba (TJMG), pelos referidos crimes, o que fundamentou o pedido de extradição apresentado às autoridades espanholas.

De acordo com as investigações, em 2018, o extraditado atuava de forma habitual no tráfico de entorpecentes, em associação com outras pessoas, comercializando drogas como maconha, LSD e cocaína.

O extraditado desembarcou no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins/MG, escoltado por policiais federais. Após a realização de exame de corpo de delito, ele será encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal em Minas Gerais

Fonte: Polícia Federal