PF participa de extradição de brasileiro procurado pela Justiça

Belo Horizonte/MG. A Polícia Federal participou, nesta quarta-feira (25/2), da extradição de um brasileiro, natural de Itabirito/MG, procurado pela Justiça por crime de roubo qualificado.

O extraditado desembarcou no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins/MG, escoltado por policiais federais. Após a realização de exame de corpo de delito, o homem será encaminhado ao sistema penitenciário, permanecendo à disposição da Justiça.

Contra o indivíduo havia mandado de prisão, expedido pela 2ª Vara Cível Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itabirito (TJMG), o qual fundamentou solicitação de extradição junto às autoridades portuguesas.

O crime ocorreu em janeiro de 2020, em Itabirito/MG, quando o foragido roubou pertences da vítima mediante grave ameaça, utilizando uma réplica de arma de fogo.

Fonte: Polícia Federal