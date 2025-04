PF participa de acampamento do Colégio da PM e promove atividades educativas no Paraná

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal participou do acampamento dos alunos do 5º ano do Colégio da Polícia Militar, realizado na tarde do último sábado (5/4), em Foz do Iguaçu.

O evento, que acontece anualmente, contempla diversas atividades educativas nas áreas de sobrevivência, pronto-socorrismo, educação física, trabalho em equipe, entre outras. Neste ano, o comando da unidade escolar convidou a PF a integrar o grupo de instituições responsáveis por ministrar atividades aos estudantes, promovendo a integração entre os alunos e as forças de segurança que atuam na região da Tríplice Fronteira.

Durante a programação, a Polícia Federal conduziu um circuito de navegação por botes no rio Iguaçu, em um percurso de 5 km que teve início na base ambiental do Parque Nacional do Iguaçu e seguiu até a pedreira localizada a jusante do curso do rio. Aproximadamente 130 alunos participaram da atividade, recebendo instruções teóricas, orientações práticas de navegação.

A iniciativa reforça o compromisso da Polícia Federal com a integração social e a promoção da cidadania, por meio de ações de educação preventiva — uma ferramenta essencial na prevenção ao crime.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

