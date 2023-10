PF no Ceará institui a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado

Brasília/DF. A Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará realizou, na manhã da última sexta-feira (27/10), a solenidade de assinatura do Acordo de Cooperação Técnica (ACT), a qual institui a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO-CE).

O evento contou a presença da Coordenadora-Geral de inteligência Penal, Adriana Lourenço Vessoni; do Secretário da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, Samuel Elânio; do Superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal no Ceará, Flávio Holanda; do Secretário da Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará, Mauro Albuquerque; do Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Ceará, Márcio Gutiérrez; do Subcomandante da Polícia Militar do Ceará, Coronel Vinícius Vineimar, e do Perito-Geral da Perícia Forense do Estado do Ceará, Júlio Torres, os quais compuseram a mesa de honra e assinaram o Acordo de Cooperação Técnica.

Durante a cerimônia, a Superintendência da PF homenageou os dirigentes dos órgãos subscritores do ACT, e as autoridades que colaboraram para o alcance de seus fins com diplomas de honra ao mérito pelo reconhecimento aos relevantes serviços prestados em atuação e cooperação interagências.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará é uma iniciativa do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP), coordenada pela Polícia Federal, e tem por objetivo intensificar o enfrentamento às organizações e às associações criminosas, particularmente, no combate às facções criminosas, ao tráfico de drogas e armas, aos delitos de furto, roubo e receptação de cargas e valores, à lavagem e ocultação de bens, direitos e valores e demais crimes conexos.

A FICCO no Ceará é composta pela Polícia Federal, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Polícia Militar do Ceará, Polícia Civil do Ceará, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais, Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará e Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Na solenidade, o Diretor-Geral da Polícia Federal em exercício, Gustavo Paulo Leite, ressaltou a importância e a competência de todos os envolvidos na assinatura do ACT, com as seguintes palavras: “A Polícia Federal tem um compromisso com a sociedade brasileira e com a sociedade deste estado. Não podemos ficar distantes daquilo que aflige o nosso povo. É nosso dever nos aliarmos às instituições do estado para promovermos um ambiente de paz e tranquilidade. Assumimos a nossa responsabilidade nas nossas múltiplas competências e, com isso, assumimos o nosso compromisso com o constituinte”.

