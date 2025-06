PF, MPT e Ministério do Trabalho combatem trabalho análogo à escravidão no RS

Porto Alegre/RS. A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (24/06), uma ação conjunta com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho para o combate ao trabalho análogo à escravidão no município de Sapucaia do Sul/RS, na região metropolitana de Porto Alegre.

Durante a fiscalização, um homem foi preso em flagrante por submeter trabalhadores a condições degradantes e restrição de liberdade em uma empresa de reciclagem de materiais. No local, foram resgatadas nove pessoas vivendo em alojamento precário, submetidas a jornadas exaustivas de até 16 horas diárias, sete dias por semana, com remuneração inferior ao mínimo legal.

As vítimas estão recebendo assistência da Secretaria Municipal de Sapucaia do Sul, com acompanhamento das instituições envolvidas.

A Polícia Federal segue atuando de forma integrada no enfrentamento às violações de direitos humanos e na repressão ao trabalho em condições análogas à escravidão.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Sul

[email protected] | www.gov.br/pf

(51) 3235-9006

Fonte: Polícia Federal