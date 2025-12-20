PF mobiliza o Comando de Operações Táticas para reforçar a segurança da Cúpula do MERCOSUL

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal implementou um aparato especial de segurança para a realização da LXVII Cúpula de Chefes de Estado do MERCOSUL e Estados Associados, neste sábado (20/12), em Foz do Iguaçu/PR, com a mobilização de equipes especializadas do Comando de Operações Táticas (COT).

Entre as medidas adotadas, destaca-se o emprego dessas equipes de forma estratégica e preventiva, com a finalidade de identificar e neutralizar eventuais ameaças, inclusive ações de atiradores com intenções criminosas. A atuação envolve vigilância coordenada, ocupação de pontos sensíveis e pronta resposta a incidentes que possam comprometer a segurança das autoridades, das delegações estrangeiras, do público oficial e das instalações vinculadas à realização da Cúpula.

A participação do COT representa parte das ações integradas da Polícia Federal voltadas à proteção de dignitários, ao enfrentamento de ameaças de alto risco e ao fortalecimento das medidas de segurança pública durante a Cúpula do Mercosul, em alinhamento com as exigências operacionais de eventos de grande magnitude.

