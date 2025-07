PF mobiliza atiradores de elite para segurança da Cúpula do BRICS no Rio

Rio de Janeiro/RJ. A Polícia Federal implementou um esquema de segurança robusto para as reuniões do bloco BRICS, que ocorrem no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro. A medida inclui o posicionamento estratégico de atiradores de precisão, popularmente conhecidos como snipers, com o objetivo de repelir potenciais ameaças.

Os profissionais envolvidos pertencem ao Comando de Operações Táticas (COT), uma das unidades de elite da PF. Sua função principal é atuar como contrasniper, visando neutralizar qualquer ameaça que possa surgir de atiradores com intenções criminosas, garantindo assim a integridade dos participantes da Cúpula.

A atuação desses especialistas exige treinamento contínuo e aprimoramento constante. Eles dedicam grande parte de seu tempo ao desenvolvimento das habilidades necessárias para desempenhar essa função complexa, que demanda uma série de requisitos técnicos e táticos para sua execução eficaz.

