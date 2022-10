PF mira tráfico interestadual de droga

Brasília/DF. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 11/10, a Operação Carga Pesada, com o objetivo de reprimir o crime organizado, o tráfico interestadual de droga e a lavagem de dinheiro.

Policiais federais cumprem 14 mandados de prisão, 25 mandados de busca e apreensão, ordens de bloqueio de ativos financeiros, bloqueio de veículos e sequestro de imóveis. As medidas estão sendo realizadas em cinco estados, nas cidades de Mirassol D’Oeste/MT, Porto Espiridião/MT, Várzea Grande/MT, Belo Horizonte/MG, Corumbá/MS, Goiânia/GO, Iporá/GO, Águas Lindas/GO e no Distrito Federal.

A investigação teve início em janeiro deste ano e deu ensejo à apreensão de aproximadamente 100 kg de cocaína, em quatro eventos, no estado de Goiás e no Distrito Federal. Nas ocasiões, seis pessoas foram presas em flagrante por crime de tráfico de drogas. Em uma das prisões, houve tentativa de fuga, a qual ocasionou desabamento de telhado e resultou em lesões corporais em quatro policiais que atuavam no caso.

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, podendo ter as penas aumentadas de um sexto a dois terços, em razão do tráfico interestadual.

