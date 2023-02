PF mira organização voltada ao tráfico de drogas

Três Lagoas/MS. Na manhã desta quinta-feira, 9/2, a Polícia Federal deflagrou a Operação Patrono Oculto, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão, bem como de prisão temporária, expedidos no contexto de investigação de repressão a grupo organizado responsável pelo transporte de drogas, oriundas do Paraguai, através das rodovias do Estado do Mato Grosso do Sul.

Em meados de 2022, foi realizada a prisão de indivíduo flagrado na prática do crime de tráfico internacional de drogas em Brasilândia/MS. Com o aprofundamento das investigações, foi possível identificar o responsável pelo suporte financeiro e logístico da empreitada criminosa.

A deflagração da operação tem como objetivo a identificação de outros indivíduos integrantes do grupo criminoso e o consequente desmantelamento de toda estrutura criminosa.

Comunicação Social da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul

