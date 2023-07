PF mira organização voltada ao contrabando de cigarros

Caruaru/PE. A Polícia Federal em Pernambuco deflagrou na manhã desta quinta-feira (6/7) a Operação Asteca, com a finalidade de reprimir a ação de organização criminosa especializada no contrabando e comercialização de cigarros de origem estrangeira na região do agreste de Pernambuco.

As investigações, a cargo da Delegacia de Polícia Federal em Caruaru, tiveram início em 2022, a partir de notícias de que um grupo criminoso estabelecido no Agreste Pernambucano responderia sozinho por grande parte do comércio de cigarros contrabandeados de países vizinhos.

O trabalho revelou ainda que integrantes do grupo investigado já haviam sido presos anteriormente pela prática do mesmo crime e de diversos outros, de notória gravidade, a exemplo do tráfico de drogas e do porte ilegal de armas de fogo.

Ao todo, participam da deflagração da operação 50 Policiais Federais, que estão dando cumprimento a 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Caruaru, em endereços residenciais e comerciais localizados nos municípios de Pesqueira/PE, Caruaru/PE, Lajedo/PE, São Paulo/SP, e Paranaguá/PR.

Os crimes investigados são organização criminosa, contrabando, e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 23 anos de reclusão.

