PF mira financiadores de garimpos em Terra Indígena no Pará

Redenção/PA. A Polícia Federal, nesta sexta-feira (8/8), deflagrou a Operação Cupim de Aço, que apura o financiamento a garimpos ilegais no entorno da Terra Indígena Apyterewa.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos estados do Pará e Tocantins, sendo arrecadadas mídias, veículos, joias, armas e outros elementos de interesse para a investigação.

Foram três mandados no distrito da Taboca, no município de São Félix do Xingu; e dois alvos no Tocantins, sendo um em Araguaína e o outro em Campos Lindos, onde também foi feita uma prisão em flagrante de um dos alvos, por porte ilegal de arma de fogo.

A investigação teve início após a identificação de degradações ambientais na região, por meio de monitoramento remoto da Polícia Federal. Deflagrada a Operação policial in loco, em maio de 2024, foi possível identificar a existência de garimpo ilegal de cassiterita em plena atividade. Com o decorrer das apurações, foi possível apontar os donos do garimpo (financiadores) e o arrendatário da terra onde ocorria a extração mineral ilegal.

As investigações terão continuidade para identificar o volume do prejuízo, a degradação ambiental, existência de outros pontos de garimpo e demais envolvidos.

