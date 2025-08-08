Connect with us

Polícia Federal

PF mira financiadores de garimpos em Terra Indígena no Pará

Published

4 segundos ago

on

Redenção/PA. A Polícia Federal, nesta sexta-feira (8/8), deflagrou a Operação Cupim de Aço, que apura o financiamento a garimpos ilegais no entorno da Terra Indígena Apyterewa. 

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos estados do Pará e Tocantins, sendo arrecadadas mídias, veículos, joias, armas e outros elementos de interesse para a investigação.

Foram três mandados no distrito da Taboca, no município de São Félix do Xingu; e dois alvos no Tocantins, sendo um em Araguaína e o outro em Campos Lindos, onde também foi feita uma prisão em flagrante de um dos alvos, por porte ilegal de arma de fogo.

A investigação teve início após a identificação de degradações ambientais na região, por meio de monitoramento remoto da Polícia Federal. Deflagrada a Operação policial in loco, em maio de 2024, foi possível identificar a existência de garimpo ilegal de cassiterita em plena atividade. Com o decorrer das apurações, foi possível apontar os donos do garimpo (financiadores) e o arrendatário da terra onde ocorria a extração mineral ilegal.

As investigações terão continuidade para identificar o volume do prejuízo, a degradação ambiental, existência de outros pontos de garimpo e demais envolvidos.

Comunicação Social da Polícia Federal no Pará
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

Comente Abaixo
Related Topics:
Política1 segundo ago

Comissão discute recuperação de nascentes em área rural

A Comissão de Agricultura vai fazer uma reunião na próxima semana para discutir a recuperação de nascentes em área rural....
Polícia Federal3 segundos ago

Brasil inicia capacitação de forças especiais do Haiti com curso ministrado pela PF

Brasília/DF. Foi iniciado nesta sexta-feira, 8/8, na Academia Nacional de Polícia (ANP) curso de capacitação para forças especiais da Polícia...
Estadual4 segundos ago

Escolas da Rede participam da ‘EducarES: Arena Profissões’

Escolas da Rede Pública Estadual apresentaram, nesta quinta-feira (07), alguns de projetos de sucesso durante a 7ª edição do “EducarES:...
Polícia Federal5 segundos ago

PF mira financiadores de garimpos em Terra Indígena no Pará

Redenção/PA. A Polícia Federal, nesta sexta-feira (8/8), deflagrou a Operação Cupim de Aço, que apura o financiamento a garimpos ilegais...
Policial6 segundos ago

Polícia Militar lança a Operação “Corredores de Ostensividade” para reforçar segurança no Espírito Santo

A partir desta terça-feira (05), a Polícia Militar dá início à Operação Corredores de Ostensividade, com o objetivo de intensificar...
Estadual8 segundos ago

Sedu divulga resultado das vagas remanescentes do programa Pré-Enem

As oportunidades para reforçar a preparação rumo ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) continuam. Foi divulgado, nesta quinta-feira (07),...
Polícia Federal9 segundos ago

PF prende três fugitivos da justiça e uma mulher por tráfico de drogas no aeroporto em Guarulhos/SP

Guarulhos/SP. Em operações realizadas entre os 7 e 8 de agosto, a PF prendeu três pessoas com mandados de prisão em aberto e...
Versão Impressa6 dias ago

FA 1415 / 02 DE AGOSTO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa2 semanas ago

FA 1414 / 26 DE JULHO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus2 horas ago

Vigilante está desaparecido e família pede ajuda em São Mateus

Vinícius Ferrari Amaral, de 39 anos, que está desaparecido há cerca de 20 dias em São Mateus, no Norte do...
São Mateus19 horas ago

Intervenção total na ponte sobre o Rio São Mateus na BR-101 tem nova data

Interdição acontecerá de segunda (18) a sexta-feira (22), sempre das 8h30 às 11h30 A Prefeitura de São Mateus informa à...
São Mateus2 dias ago

Hospital Roberto Silvares já captou 63 órgãos para transplantes em 2025

Com envolvimento de uma equipe multidisciplinar, o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS) realizou domingo (3/08) a oitava captação múltipla...

Regional

Regional1 dia ago

Jaguaré alerta sobre risco de acidentes com escorpiões

A Prefeitura de Jaguaré, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alerta a população para os riscos de acidentes com...
Regional2 dias ago

Mega-Sena | Barra de São Francisco (ES) vive mistério por único ganhador do prêmio de R$ 100 milhões

A cidade de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, amanheceu com uma novidade multimilionária. Uma aposta única realizada por lá...
Regional3 dias ago

Mega-Sena | Aposta do Noroeste do ES fatura prêmio de quase R$ 100 milhões

O jogo vencedor foi uma aposta simples, que custou R$ 6 e teve seis números escolhidos, e foi feito na...

Estadual

Estadual1 hora ago

Governo do Estado autoriza ampliação do Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve nesta quinta-feira (07), no município de Santa Maria de Jetibá, acompanhado do secretário...
Estadual17 horas ago

Governo do Espírito Santo quer levar produtos afetados pelo tarifaço americano para o mercado europeu

O Governo do Espírito Santo busca parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos (ApexBrasil)...
Estadual20 horas ago

Governo anuncia novos investimentos para unidades básicas e lança rede de atenção à saúde bucal

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta quinta-feira (07), os municípios contemplados na segunda etapa do Plano Decenal APS...

Nacional

Nacional2 horas ago

VÍDEO | Torcedor não aceita eliminação do Flamengo da Copa do Brasil e quebra TV após partida

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (7) mostra um torcedor do Flamengo perdendo completamente o controle após...
Nacional3 horas ago

VÍDEO CHOCANTE | Empresário espanca mulher dentro de elevador

A mulher sofreu fraturas no rosto e hematomas pelo corpo Câmeras de segurança registraram o momento em que o empresário...
Nacional3 horas ago

Passagens aéreas baratas | Dicas atualizadas para economizar em 2025

Para quem quer economizar, monitorar os valores com regularidade é essencial. Com o aumento da demanda por viagens, encontrar passagens aéreas...

Policial

Policial4 horas ago

Polícia Civil deflagra operação para combater rifas ilegais no Sul do Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Itapemirim, deflagrou, na madrugada desta quinta-feira (07),...
Policial19 horas ago

4º BPM celebra 44 anos com solenidade em Vila Velha

Na manhã de ontem (06), foi realizada a solenidade alusiva aos 44 anos de criação do 4º Batalhão da Polícia...
Policial21 horas ago

Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas em Boa Esperança

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança, em ação conjunta...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento1 hora ago

Letícia Colin posa em ensaio conceitual e reflete sobre nova fase: ‘Novos sonhos’

Letícia Colin, de 35 anos, encantou os seguidores nesta quinta-feira (7), ao divulgar fotos com um toque de nudez conceitual...
Entretenimento3 horas ago

Mel Maia curte mar cristalino durante viagem romântica pela Tailândia: ‘Krabi. w/’

Mel Maia, de 21 anos, compartilhou nesta quinta-feira (7), registros da viagem à Tailândia e encantou os seguidores do Instagram....
Entretenimento17 horas ago

Universal revela cartazes e bastidores de Wicked 2 com Ariana Grande e Cynthia Erivo

A Universal Pictures revelou nesta quarta-feira (6), os dois primeiros cartazes oficiais de Wicked Parte 2, com foco nas protagonistas...

POLÍTICA

Política30 minutos ago

Comissão de Meio Ambiente de olho no saneamento básico

O saneamento básico no estado Espírito Santo foi assunto de destaque no primeiro semestre de 2025 da Comissão de Meio...
Política18 horas ago

Assembleia realiza coleta de tampinhas em apoio à causa animal

Quem quiser contribuir com uma boa causa, o apoio aos animais carentes, e ainda ajudar o meio ambiente, pode aderir...
Política19 horas ago

Iniciativa quer garantir identificação para autistas no âmbito estadual

O Projeto de Lei (PL) 332/2025, do deputado Coronel Weliton (PRD), busca garantir que pessoas com Transtorno do Espectro Autista...

Esportes

Esportes10 horas ago

Cruzeiro derrota CRB e garante vaga nas quartas da Copa do Brasil com atuação heróica de Cássio

O Cruzeiro carimbou sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira (7), ao...
Esportes10 horas ago

Vasco supera CSA em São Januário e avança às quartas da Copa do Brasil

Em uma noite decisiva no caldeirão de São Januário, o Vasco da Gama garantiu sua vaga nas quartas de final...
Esportes1 dia ago

Flamengo, Palmeiras, Inter e São Paulo; são eliminados da Copa do Brasil

A Copa do Brasil viveu uma noite eletrizante nesta quarta-feira, marcada pela queda surpreendente de quatro dos mais tradicionais clubes...

Mais Lidas da Semana