Polícia Federal
PF localiza foragido na região da aduana em Foz do Iguaçu
Foz do Iguaçu/PR. Na tarde desta quarta-feira, 6/8, policiais federais receberam a informação sobre a presença, nas imediações da nova aduana da Ponte Tancredo Neves, em Foz do Iguaçu, de um indivíduo com mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de tráfico internacional de drogas.
Após diligências, a equipe conseguiu localizar e prender o suspeito em cumprimento ao mandado expedido pela Justiça Estadual de Santa Catarina.
O foragido foi levado para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para o cumprimento do mandado e a comunicação ao juízo competente.
PF combate fraudes de empréstimos bancários no Amazonas
Manaus/AM. A Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (7/8), deflagrou a Operação Expurgatio, com o objetivo de desarticular organização criminosa...
PF deflagra operação contra estelionato e crimes financeiros
Curitiba/PR. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7/8), a Operação Dumb Money para combater um grupo criminoso suspeito...
Duda Kropf ganha buquê gigante de Felipe Amorim e se derrete: ‘Merece demais!!!’
Duda Kropf, de 23 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (6), para mostrar que também recebeu flores do namorado,...
Estado cria fundo de R$ 800 milhões para impulsionar agroenergia
Goiás lançou nesta terça-feira (05.08), na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, um fundo de R$ 800 milhões...
Brasil acumula superávit de R$ 207 bilhões no ano. Exportações atingiram R$ 1,108 trilhão
Mesmo diante do tarifaço decretado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros — em vigor desde 6...
PF e GAECO/BA deflagram operação contra fraudes bancárias
Feira de Santana/BA. A Polícia Federal deflagra, com apoio do GAECO/BA, na manhã desta quinta-feira (7/8), a Operação Segunda Camada,...
FICCO/PR prende foragido da Justiça
Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/PR) prendeu um foragido da Justiça na última quarta-feira...
FA 1415 / 02 DE AGOSTO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1414 / 26 DE JULHO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Hospital Roberto Silvares já captou 63 órgãos para transplantes em 2025
Com envolvimento de uma equipe multidisciplinar, o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS) realizou domingo (3/08) a oitava captação múltipla...
Prefeito destaca parceria com a UFES para implantação do curso de Medicina em São Mateus
O prefeito de São Mateus, Marcus Batista, destacou o compromisso da gestão municipal com a chegada do curso de Medicina...
Obra em ponte na BR 101 terá interdição total em São Mateus
A ponte sobre o Rio São Mateus, na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na próxima...
Regional
Mega-Sena | Barra de São Francisco (ES) vive mistério por único ganhador do prêmio de R$ 100 milhões
A cidade de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, amanheceu com uma novidade multimilionária. Uma aposta única realizada por lá...
Mega-Sena | Aposta do Noroeste do ES fatura prêmio de quase R$ 100 milhões
O jogo vencedor foi uma aposta simples, que custou R$ 6 e teve seis números escolhidos, e foi feito na...
Trabalhador morre atropelado ao dormir embaixo de trator no Norte do ES
A empresa acionou sua própria ambulância que constatou o óbito do funcionário. Um operador de máquinas morreu após ser esmagado por um...
Estadual
Banestes conquista selo prata pelo Programa Brasileiro GHG Protocol
O Banestes recebeu nesta semana a certificação prata do Programa Brasileiro GHG Protocol. A conquista veio com a divulgação do...
Emanuela Pedroso | Trajetória de sucesso e olhar voltado para Brasília
Desde bem jovem, lá em Alto Rio Novo, cidade onde nasceu, Emanuela Pedroso já se mostrava determinada a construir a...
‘Foram namorar’, diz irmão de homem encontrado morto e sem roupas com a namorada
Casal foi encontrado após veículo cair de rampa de voo livre em Venda Nova do Imigrante, no Sul do Espírito...
Nacional
VÍDEO | Fisiculturista agride ex-namorada com tapas e socos e a mantém em cárcere por 12 horas
O caso ocorreu entre os dias 8 e 9 de maio deste ano, em Itajubá, no Sul de Minas Gerais,...
Idosos com mais de 60 anos podem ganhar isenção para carro novo
A proposta prevê que essa isenção possa ser renovada a cada cinco anos, permitindo a atualização contínua dos veículos sem...
Pai de santo comete estupros em série ao fingir incorporar ‘Zé Pilintra’
Todos os casos ocorreram entre maio de 2024 e junho deste ano, tendo sempre como pano de fundo a exploração...
Policial
Força Tática do 1º Batalhão é recebida pelo comandante-geral após apreensão de fuzis
Militares da Força Tática do 1º Batalhão foram recebidos pelo comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, em seu gabinete, na...
DHPP prende dois suspeitos de envolvimento em homicídio em Guarapari
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
PCES prende três suspeitos de tráfico e apreende drogas e arma em Cariacica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
ENTRETENIMENTO
Adriana Müller anuncia terceira gravidez: ‘Estamos transbordando de felicidade’
A influenciadora Adriana Müller, esposa do jogador Lincoln Henrique, revelou que está grávida novamente. A novidade foi compartilhada pelo casal...
Fabiano Menotti impressiona ao perder 52 kg e compartilha transformação: ‘Na uta’
Fabiano Menotti, da dupla com César Menotti, impressionou os seguidores ao compartilhar nesta terça-feira (6), o resultado de sua transformação...
Mileide Mihaile celebra conquista da nova casa com o filho Yhudy: ‘3 anos sonhando’
Mileide Mihaile, de 36 anos, emocionou os seguidores ao anunciar a conquista de sua nova casa, sonho antigo realizado ao...
POLÍTICA
Marcelo Santos destaca inovações da indústria durante feira do setor
A Assembleia Legislativa (Ales) acompanhou nesta semana a 18ª edição 2025 da Mec Show (5 a 7 de agosto), considerada...
Governo e Ales reforçam parceria durante entrega em Anchieta
Com a presença do presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (União), o governo do Estado inaugurou, nesta quarta-feira...
Em sessão na Assembleia, educadores falam sobre desafios e amor ao ofício
Vinte e nove educadores foram homenageados pela Comissão de Educação em sessão solene realizada na tarde desta quarta-feira (6) na...
Esportes
Fluminense segura empate com Internacional e carimba vaga nas quartas da Copa do Brasil
Em um confronto disputado no Maracanã pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense...
Botafogo vence Bragantino fora de casa e avança para quartas da Copa do Brasil
O Botafogo carimbou sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao superar o Red Bull...
Corinthians vence Palmeiras e garante vaga nas quartas da Copa do Brasil
O Corinthians confirmou sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao derrotar o rival...
