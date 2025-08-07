PF localiza foragido na região da aduana em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu/PR. Na tarde desta quarta-feira, 6/8, policiais federais receberam a informação sobre a presença, nas imediações da nova aduana da Ponte Tancredo Neves, em Foz do Iguaçu, de um indivíduo com mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Após diligências, a equipe conseguiu localizar e prender o suspeito em cumprimento ao mandado expedido pela Justiça Estadual de Santa Catarina.

O foragido foi levado para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para o cumprimento do mandado e a comunicação ao juízo competente.

