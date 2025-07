PF localiza e destrói plantação de maconha entre Jamacaru e Brejo Santo/CE

Juazeiro do Norte/CE. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar do Ceará, localizou e erradicou, nesta sexta-feira (25/7), uma plantação de maconha entre os municípios de Jamacaru e Brejo Santo, na região sul do estado.

O reconhecimento aéreo da área foi realizado por drone, que identificou a lavoura e a presença de dois indivíduos no local. Os suspeitos conseguiram fugir antes da chegada das equipes terrestres e da aeronave da CIOPAER.

Durante a ação, dois aparelhos celulares foram apreendidos. A plantação continha uma variedade da planta ainda não identificada. Amostras foram coletadas e serão encaminhadas ao Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília, para análise técnica e estudos complementares.

A operação contou com efetivos da 1ª Companhia do 32º Batalhão da PMCE e da equipe BEPI, além do apoio da aeronave Fênix 07, da base da CIOPAER em Juazeiro do Norte. Apesar da ausência de prisões, a ação foi considerada bem-sucedida na identificação e destruição da área de cultivo ilegal.

