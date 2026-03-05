PF investiga obtenção e comercialização de dados sensíveis

Brasília/DF. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (5/3), a Operação Dataleaks, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada na obtenção, na adulteração, na comercialização e na disseminação ilícita de dados pessoais e sensíveis provenientes de bases governamentais e privadas.

As investigações tiveram início após a identificação de uma base de dados não oficial, abastecida por meio de acessos indevidos a sistemas e a bases governamentais, contendo informações pessoais de ministros do STF.

Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão temporária, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de São Paulo, de Tocantins e de Alagoas.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, de invasão de dispositivo informático, de furto qualificado mediante fraude, de corrupção de dados, de lavagem de dinheiro, entre outros.

