PF investiga hangar irregular que abastecia garimpos ilegais nas terras ianomamis

Boa Vista/RR – A Polícia Federal, em ação de apoio à fiscalização da ANAC, ANP e IBAMA, prendeu em flagrante um suspeito pelos crimes de usurpação de bens da União, extração ilegal de minério e transporte irregular de substância perigosa. Seis aeronaves e diversos bens utilizados em garimpo também foram apreendidos.

A ação ocorreu nesta quinta, 26/8, durante atuação de fiscalização da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, em um hangar irregular no Distrito Industrial, em Boa Vista. No local foram encontradas diversas aeronaves com indícios de irregularidades operacionais, além de indicativos de atuarem abastecendo pontos estratégicos vinculados a garimpos ilegais na Terra Indígena Ianomami.

No local havia seis helicópteros, cinco carcaças de helicópteros e diversas peças de reposição irregulares. Todas as aeronaves estavam descaracterizadas, com alterações proibidas implicando alteração de peso e balanceamento destas, além de algumas estarem passando por manutenção clandestina.

O IBAMA e a ANP foram acionados para participarem da ação, sendo apreendidos diversos insumos que seriam utilizados em garimpo, tais como motores, geradores de energia e mais de 10 mil litros de combustível, além de munições. Também houve o apoio do Exército e da PRF.

No local, um homem se identificou como responsável pelos hangares e foi preso em flagrante pelos crimes constantes dos Art. 2 – Lei 8.176/1991 – Lei dos Crimes contra a Ordem Econômica, – Lei 9.605/1998 – Lei de Crimes Ambientais, Art. 55 – Lei 9.605/1998 – Lei de Crimes Ambientais e Art. 56 – Lei 9.605/1998 – Lei de Crimes Ambientais.

